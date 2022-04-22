"Mesut Özil kadro dışı kalamaz"

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile görüştü.

Söğüt, Mesut Özil’in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatarak, bir an önce takıma dahil olmasını ve çalışmalara katılmasını istedi.

Mesut Özil’in Türkiye’de mutlu olduğu ve sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini ifade eden Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun bu nedenle “kadro dışı kalamaz” maddesini kriz noktasına getirmediği ve takımdan ayrı özel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Diğer yandan Mesut Özil ise sosyal medya adresinden tek başına çalışma yaptığı görüntüleri paylaştı.

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👊🏻 #workout #M1Ö pic.twitter.com/ctftLVc66H — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 20, 2022