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"Mesut Özil kadro dışı kalamaz"

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatarak, bir an önce takıma dahil olmasını sarı-lacivertli yönetimden talep etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil kadro dışı kalamaz
Takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile görüştü.

Söğüt, Mesut Özil’in sözleşmesinde kadro dışı kalamayacağına dair madde bulunduğunu hatırlatarak, bir an önce takıma dahil olmasını ve çalışmalara katılmasını istedi.

Mesut Özil’in Türkiye’de mutlu olduğu ve sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini ifade eden Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun bu nedenle “kadro dışı kalamaz” maddesini kriz noktasına getirmediği ve takımdan ayrı özel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Diğer yandan Mesut Özil ise sosyal medya adresinden tek başına çalışma yaptığı görüntüleri paylaştı.

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