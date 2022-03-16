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Mesut Özil'den Arda Güler yorumu: "Dünya starı olacak kardeşim"

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında uçakla İstanbul'a dönen sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, genç oyuncu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilden Arda Güler yorumu: Dünya starı olacak kardeşim
Mesut Özil ve Arda Güler

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Aytemiz Alanyaspor'u farklı mağlup etti. Oyuna sonradan Mesut Özil'in yerine giren 17 yaşındaki oyuncu, bir gol ve bir asistle galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

"Dünya starı olacak"

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’den, takımın genç oyuncusu Arda Güler’e övgü geldi. Sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalında genç futbolcunun performansını yorumlayan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Arda Gülen hakkında şunları söyledi:

  • “Süper gol, süper asist. World Class (Dünya Standartlarında) kalite. Dünya starı olacak kardeşim.”

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