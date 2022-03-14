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Fenerbahçe'de Arda fırtınası

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, zorlu maçtan üç puan almasını bildi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve hem takımı adını bir gol kaydetti hem de son golün asistini yaptı. Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede Arda fırtınası
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı-lacivertli formayla gösterdiği performans ile herkesin beğenisini topladı.

İlk gol ilk sevinç

Aytemiz Alanyasporla karşı karşıya gelen Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı. Mücadelede 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler, 74'üncü dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna girdi ve oynadığı 15 dakika içerisinde maçın kahramanlarından biri oldu. Karşılaşmada dakikalar 78'i gösterirken Arda, Diego Rossi'nin sağ çaprazdan çevirdiği meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Genç yetenek, mücadelenin son dakikalarında ise bir de asist yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Arda, Mergim Berisha'ya topu falsolu bir şekilde ortaladı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesinde pay sahibi oldu.

Yerli Alex olma yolunda

Kısa süre içerisinde fark yaratan Arda Güler, oyun stili ve tarzıyla da akıllara Alex'i getirdi. 10 numara pozisyonunda oynayan solak futbolcu, benzetildiği Fenerbahçe efsanesi Alex'i idol olarak görüyor. Genç yetenek, bu sezon 6 maçta forma giyip 1 gol 2 asistlik performans göstererek kısa zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.
Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından kaydettiği golle alakalı paylaşımda bulunan Arda Güler, "Galibiyet ve ilk golüm için çok mutluyum. İnşallah nice galibiyetlere, nice gollere" ifadelerini kullandı. Arda'ya en sevindirici destek ise Alex'ten geldi. Brezilyalı eski futbolcu, Arda Güler'i gösterdigi performanstan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe tarihine geçti

Arda Güler, Fenerbahçe tarihinde 17 yaşında bir maçta hem gol hem de asist yapan ilk futbolcu olarak adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırdı. Güler, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Maç sonu açıklamasında, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir. taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak duygu ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı.
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