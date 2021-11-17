Spor Mesut Özilden Galatasaraya gözdağı
FUTBOL FUTBOL

Mesut Özil'den Galatasaray'a gözdağı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok motive olduklarını belirten kaptan Özil, “Biz hazırız. Taraftarlarımız bize her zaman güvensin ve destek olsunlar. İnşallah camiamıza 3 puanı hediye edeceğiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Mesut Özilden Galatasaraya gözdağı
Mesut Özil bu sezon 13 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Galatasaray maçı için heyecanlı olduklarını belirten Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, güzel bir maç olacağını ve takım olarak hazır olduklarını söyledi. 3 puanlı almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Özil, taraftarlara da destek için çağrıda bulundu.

"Galatasaray derbisi zirvedir"

  • “Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun” sorusuna yıldız oyuncu, “Tabii en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız” yanıtını verdi.

"Kazandığımızda çok sevinirdik"

  • Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, “Ya evde aileyle ya da Almanya’da kahvehanelere giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabii Fenerbahçe’yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk” dedi.

"Bu formayı giymek her zaman hayalimdi"

  • "Fenerbahçe formasıyla oynamak sana neler hissettiriyor" sorusuna yanıt veren Mesut Özil, “Çok gurur verici. Bu çubuklu formayı giymek her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. Dediğim gibi çok mutluyum. İnşallah bu sezon da takımıma yardım edebilirim. Takım olarak hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var: Bu takıma sahada en iyi şekilde yardım etmek. İnşallah başarırız. İnşallah sezon sonunda da takım olarak hedeflerimize ulaşırız“ diye konuştu.

"İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz"

  • Çok motive olduklarını belirten Özil, “Birkaç futbolcu eksik. Milli takımlardan yarın geri dönecekler. Hazırlıklara devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok çalıştık. Takım olarak çok motiveyiz. Sahada zaten belli oluyor, herkesin morali yüksek. Maç heyecanı var. Dediğim gibi hazırlıklar çok çok iyi gidiyor. Pazar günü inşallah hazır olup, Galatasaray’ı da yeneceğiz” yorumunu yaptı.

"Herkes derbinin farkında"

  • Derbi havası için ise Mesut Özil, “Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız her zaman bize güvensin"

  • Mesut Özil son olarak sarı lacivertli taraftarlar için özel bir parantez açarak şunları söyledi: “Onlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz."

Fenerbahçe'nin kilit ismi Mesut Özil
SPOR
Fenerbahçe'nin kilit ismi Mesut Özil

Dövizde kimlik zorunluluğu

Dövizde 'kimlik' zorunluluğu

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takı miktarı dudak uçuklattı

Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde yemek için 130 koyun kesildi.
CHP doğrudan Türkiyeye hedef alıyor

CHP doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkere çıkışı.
Diriliş Nesli yolcu etti

Diriliş Nesli yolcu etti

Sezai Karakoç'u son yolculuğuna dostları, okurları ve binlerce genç uğurladı.
Dezenfektanı unuttuk

Dezenfektanı unuttuk

​Günlük tüketim 25'ten 2 litreye düştü.
Decathlon’dan mülteciye kano yok!

Decathlon’dan mülteciye kano yok!

F​ransız spor malzemeleri zincirinden mültecileri hedef alan skandal uygulama.
Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

​Her 8 kadından 1'inde görülüyor
Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

​CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı grev çadırındaki işçileri mermiyle tehdit etti.

'Burka'dan perde

'Burka'dan perde

​Taliban ilan ettiği hükümetle dünyayla arasına burkadan bir perde çekmişti sanki.

İzmir de işçi bulamıyor

İzmir de işçi bulamıyor

​Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm iş yerlerinin duvarında eleman ilanı asılı.
Doktorlara müjde geliyor

Doktorlara müjde geliyor

Sağlık Bakanı Koca, uzman doktorların özlük haklarıyla ilgili müjde sinyali verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.