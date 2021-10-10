Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.
Profil fotoğraflarını değiştiren ve gözlerinden ışık saçan bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil, “Heyecan verici şeyler çok yakında” şeklinde bir mesaj yolladı.
- Diğer yandan Trabzonspor maçına özel hazırlanan Mesut Özil, antrenmanda azmi ve isteğiyle dikkat çekerken, bu karşılaşmaya ilk 11’de sahaya çıkacak ve bu maçta kilit rol oynayacak.
Mesut Özil'in paylaşımı;
Exciting things coming soon 👀 #NewProfilePic pic.twitter.com/UBeioaZ4LC
Exciting things coming soon 👀 #NewProfilePic pic.twitter.com/UBeioaZ4LC— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 9, 2021