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Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Profil fotoğrafını değiştiren 32 yaşındaki futbolcu, "Heyecan verici şeyler çok yakında" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilden heyecanlandıran paylaşım
Mesut Özil bu sezon 9 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

Profil fotoğraflarını değiştiren ve gözlerinden ışık saçan bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil, “Heyecan verici şeyler çok yakında” şeklinde bir mesaj yolladı.

  • Diğer yandan Trabzonspor maçına özel hazırlanan Mesut Özil, antrenmanda azmi ve isteğiyle dikkat çekerken, bu karşılaşmaya ilk 11’de sahaya çıkacak ve bu maçta kilit rol oynayacak.

Mesut Özil'in paylaşımı;
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