Spor Mesut Özile Al-Fayha talip
FUTBOL FUTBOL

Mesut Özil'e Al-Fayha talip

Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başladığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özile Al-Fayha talip
Mesut Özil

Kariyerine Başakşehir'de devam eden ve yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için hazırlanıyor.

Suudi Arabistan basınına göre, eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan temsilcisinin kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Ülkemizde uzun süre Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller de Al-Fayha'da oynuyor.

Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar
SPOR
Katar'da Almanya Milli Takımı'na protesto: Mesut Özil'in posterlerini açtılar

Unvanı geri alındı

Unvanı
geri alındı

​Başpehlivan Cengizhan Şimşek'e ceza.
Listeye eklendi

Listeye eklendi

​Beşiktaş'a Senegalli orta saha.
Tek alternatif Van Aanholt

Tek alternatif
Van Aanholt

​Galatasaray'da kritik maçlar öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Asıl takımı Al-Nassr değil!

Asıl takımı Al-Nassr değil!

​Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde bilinmeyen madde ortaya çıktı.
Çağdaş Atan ile yola devam

Çağdaş Atan ile yola devam

​Kayserispor genç teknik adamla sözleşme imzalayacak.
Süper Lig'de <br>şaşırtan kadro dışı

Süper Lig'de
şaşırtan kadro dışı

​Teknik ekibin bile haberi olmadan flaş karar verildi.
Araplar çıldırdı: <br>'Bize Messi'yi alın'

Araplar çıldırdı:
'Bize Messi'yi alın'

Ronaldo'nun transferi ezeli rakip taraftarını kıskandırdı.
Tüm şartları zorlayacaklar

Tüm şartları zorlayacaklar

​Genç yıldız için 100 milyon euronun üzerinde teklif yapacaklar.
Arjantinli takımla çalıştı

Arjantinli takımla çalıştı

​Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
'Maç tekrar edilsin'

'Maç tekrar edilsin'

​Sivasspor'dan kural hatası başvurusu.
Fenerbahçe <br>Antalya'ya eksik gidiyor

Fenerbahçe
Antalya'ya eksik gidiyor

​Üç isim kadroda yok.
Eski kulübüne döndü

Eski kulübüne döndü

Son olarak Zenit'te oynayan Lovren, Lyon'a transfer oldu.
2022'nin zirvesinde

2022'nin zirvesinde

​Fenerbahçe en çok puan toplayan takım oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.