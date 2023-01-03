Mesut Özil'e Al-Fayha talip

Kariyerine Başakşehir'de devam eden ve yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için hazırlanıyor.

Suudi Arabistan basınına göre, eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan temsilcisinin kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Ülkemizde uzun süre Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller de Al-Fayha'da oynuyor.

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