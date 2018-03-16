UEFA AVRUPA LİGİ

Mesut sevindi Hakan üzüldü

Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem golüyle öne geçtiği maçta Arsenal'a 3-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Haber Merkezi Diğer, IHA
Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 70 dakika görev aldı.

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 70 dakika görev aldı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere temsilcisi Arsenal, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalya ekibi Milan'ı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, rövanşta da 3-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'ın gollerini, ilki penaltıdan olmak üzere 39 ve 86. dakikalarda Danny Welbeck ile 71. dakikada Granit Xhaka attı.

Milan'ın golünü, 35. dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol
Diğer

Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'e konuk olan Milan'da Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 36. dakikada mükemmel bir gole imza attı.

Çalhanoğlu verilen penaltıya isyan etti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi İsveçli hakemi Jonas Eriksson'a tepki gösterdi. Attığı golün ardından 4 dakika sonra Arsenal lehine verilen penaltıya isyan eden Çalhanoğlu, "Ricardo Rodriguez pozisyonda dokunmadı ancak hakem penaltı verdi. Maçın adamı hakemdi ve bunu asla unutmayacağım" dedi.

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