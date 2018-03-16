Mesut sevindi Hakan üzüldü

İngiltere temsilcisi Arsenal, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalya ekibi Milan'ı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, rövanşta da 3-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'ın gollerini, ilki penaltıdan olmak üzere 39 ve 86. dakikalarda Danny Welbeck ile 71. dakikada Granit Xhaka attı.
Milan'ın golünü, 35. dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Çalhanoğlu verilen penaltıya isyan etti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın ardından mücadelenin hakemi İsveçli hakemi Jonas Eriksson'a tepki gösterdi. Attığı golün ardından 4 dakika sonra Arsenal lehine verilen penaltıya isyan eden Çalhanoğlu, "Ricardo Rodriguez pozisyonda dokunmadı ancak hakem penaltı verdi. Maçın adamı hakemdi ve bunu asla unutmayacağım" dedi.
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