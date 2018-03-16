Mesut sevindi Hakan üzüldü

İngiltere temsilcisi Arsenal, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalya ekibi Milan'ı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, rövanşta da 3-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'ın gollerini, ilki penaltıdan olmak üzere 39 ve 86. dakikalarda Danny Welbeck ile 71. dakikada Granit Xhaka attı.

Milan'ın golünü, 35. dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

00:59 dk 15 Mart 2018 Diğer Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'e konuk olan Milan'da Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 36. dakikada mükemmel bir gole imza attı.

Çalhanoğlu verilen penaltıya isyan etti