Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken toplamda 17 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.
Kurul, yıllardır tartışmalı kararlara imza atan, adaletsiz yönetimleri ile Türk futbolunun dinamikleriyle oynayan, Anadolu takımlarının umutlarını yok eden, başta Cüneyt Çakır olmak üzere 13 orta hakeme ve 4 VAR hakemine artık görev vermeyeceğini açıkladı.
- Mete Kalkavan istifa etti
- NTV Spor'da yer alan habere göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını MHK'ya bildirdi.
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB
Düdükleri asıldı! pic.twitter.com/CzwpCwC3iB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 8, 2022