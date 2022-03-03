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Mete Kalkavan trafik kuralını hiçe saydı

Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın arabasını yaya geçidine park ettiği bir görüntü paylaşıldı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafın ardından Kalkavan'a tepki yağdı.

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Haber Merkezi Diğer
Mete Kalkavan trafik kuralını hiçe saydı
Mete Kalkavan

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, trafik kuralını çiğnemesiyle gündeme geldi. Kalkavan'ın İstanbul Göktürk'te bir yaya geçidine aracını park ettiği bildirildi.

Sosyal medyada görüntüyü paylaşan 'Keremkolivar' adlı kullanıcı, "Mete Kalkavan geliyor yaya geçidine araba bırakıp gidiyor. Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TFF yazan bir eşofman giyiyordu"


Paylaştığı görüntüyle ilgili Ajansspor'a bilgi veren 'Keremkolivar', "Futbolsever biri olarak Mete Kalkavan'ı tanıyorum. Üzerinde siyah ve arkasında da TFF yazan bir eşofman vardı. Arabasını bırakıp hemen sağdaki Starbucks'a doğru gitti" dedi.

İşte o görüntü:


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