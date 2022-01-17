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Mete Kalkavan'a tepki

Sivasspor-Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimi bordo-mavili camiada tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Kalkavana tepki
Abdullah Avcı, Koita'nın pozisyonuna itiraz ederken saha içine girdiği için kırmızı kart gördü.

Süper Lig’de 50 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, önceki gün deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldığı maçın ardından mücadelenin hakemi Mete Kalkavan’a tepkili.

Bordo-mavili camia, Kalkavan’ın özellikle Sivassporlu Henrique’ye maç boyunca müsamaha gösterdiğini savunurken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya çıkan kırmızı kartın da ağır olduğu yönünde fikir birliğine varmış durumda.

Henrique’nin maç boyunca 2 defa Perez’e, 1 defa da Dorukhan’a bulunduğu sert müdahalelere rağmen Kalkavan’ın futbolcuyu adeta oyunda tutmak için elinden geleni yaptığı görüşü ağırlık kazanmış durumda.

Henrique’nin maç boyunca, bordo-mavili oyunculara yönelik sert müdahalelerine karşın maçı sarı kartla tamamlamış olması da camiada tepkilere neden oldu.

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