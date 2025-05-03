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Mete Yıldız: Telafisi olmayan bir maça çıkacağız

Mete Yıldız: Telafisi olmayan bir maça çıkacağız

17:003/05/2025, Cumartesi
IHA
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Mete Yıldız bu sezon 26 maçta forma giydi.
Mete Yıldız bu sezon 26 maçta forma giydi.

Altınordu FK’nın tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız, Adana 01 FK ile oynayacakları play-off turu 1. maçını kazanıp İzmir’e dönmek istediklerini söyledi.

Altınordu FK, 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi ve İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam etti.


Altınordu FK’nın tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız, müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç bir kadro ile mücadele ettikleri sezonda ilk etabı, iyi bir noktada tamamladıklarını dile getiren, "Sezonu Play-off hattında tamamladık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle müsabakadan dönmek istiyoruz" dedi.







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