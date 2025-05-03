Mete Yıldız: Telafisi olmayan bir maça çıkacağız

Altınordu FK’nın tecrübeli oyuncularından Mete Yıldız, müsabakaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç bir kadro ile mücadele ettikleri sezonda ilk etabı, iyi bir noktada tamamladıklarını dile getiren, "Sezonu Play-off hattında tamamladık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle müsabakadan dönmek istiyoruz" dedi.