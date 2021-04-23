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MHK'den dikkati çeken atama

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacağı maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Haber Merkezi DHA
MHKden dikkati çeken atama
Mete Kalkavan geçen hafta Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlardan 6 tanesinin hakemlerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, sarı-kırmızılıların deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacağı maçta da düdük çalacak.

Bu hafta 6 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

Cuma

  • 20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Cumartesi

  • 13.30 Konyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
  • 20.30 FT Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
  • 20.30 Denizlispor - DG Sivaspor: Hüseyin Göçek
  • 20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

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