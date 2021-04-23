MHK'den dikkati çeken atama

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlardan 6 tanesinin hakemlerini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, sarı-kırmızılıların deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacağı maçta da düdük çalacak.
Bu hafta 6 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
Cuma
- 20.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Cumartesi
- 13.30 Konyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
- 20.30 FT Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
- 20.30 Denizlispor - DG Sivaspor: Hüseyin Göçek
- 20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır