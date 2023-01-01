Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte orta saha rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc, İtalya'ya dönmek istiyor. Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda yedek kaldığı için mutsuz ve sezon sonu bitecek sözleşmeyi uzatmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Miha Zajc ile sözleşme yenilemek için ısrarcı olurken, tecrübeli oyuncu ise teklifi geri çeviriyor. Miha Zajc, yedek kulübesine hapsolduğu için takımdan ayrılmak isterken, menajeri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Sloven orta saha oyuncusunu Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer etmeyi hedefliyor, ancak Fenerbahçe, Miha Zajc'ı rakiplerine göndermek istemiyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde sadece 10 karşılaşmada süre alan Zajc, 1 gol ve 1 asistle oynadı.