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Spor
Miha Zajc sözleşme uzatmak istemiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertli takım Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Fakat Sloven oyuncu, forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:10 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte orta saha rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc, İtalya'ya dönmek istiyor. Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda yedek kaldığı için mutsuz ve sezon sonu bitecek sözleşmeyi uzatmaya sıcak bakmıyor.


Miha Zajc gelen teklifleri değerlendiriyor

Fenerbahçe Yönetimi, Miha Zajc ile sözleşme yenilemek için ısrarcı olurken, tecrübeli oyuncu ise teklifi geri çeviriyor. Miha Zajc, yedek kulübesine hapsolduğu için takımdan ayrılmak isterken, menajeri vasıtasıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.


Miha Zajc Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde


Sloven orta saha oyuncusunu Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer etmeyi hedefliyor, ancak Fenerbahçe, Miha Zajc'ı rakiplerine göndermek istemiyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde sadece 10 karşılaşmada süre alan Zajc, 1 gol ve 1 asistle oynadı.




#Miha Zajc
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
1 saat önce
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Miha Zajc sözleşme uzatmak istemiyor
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