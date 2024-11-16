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Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı belli oldu

Mike Tyson-Jake Paul maçının kazananı belli oldu

09:2416/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
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Tarihi maçın kazananı puanla belirlendi.
Tarihi maçın kazananı puanla belirlendi.

YouTuber ve boksör Jake Paul (27), profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon boksör Mike Tyson'ı (58) mağlup etti.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi.


Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapıldı.



Kazanan Paul

Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.


Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.

Jake Paul maçın son saniyelerinde Mike Tyson'ın önünde eğildi.

Paul'ün 11. galibiyeti

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.


Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.


Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.


İki taraf da ceplerini doldurdu

ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.


İki dövüşçü maç sonu kafa kafaya gelerek konuştu.

Netflix çöktü

Milyonların ekran başında takip ettiği maçı yayınlayan Netflix, dünya genelinde çöktü. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yayında yaşanan sorunlar nedeniyle kaçak yayın açtı.




#Ağır Sıklet
#Mike Tyson
#Jake Paul

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