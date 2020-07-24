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Mike Tyson'ın boks maçı ne zaman?

Mike Tyson 54 yaşında ringlere geri dönüyor

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson (Malik Abdülaziz), Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. Peki boksseverlerin merakla beklediği Tyson-Jones müsabakası ne zaman ve nerede düzenlenecek? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA
Mike Tyson, Müslüman olduktan sonraki Malik Abdülaziz

Mike Tyson, Müslüman olduktan sonraki Malik Abdülaziz

Fotoğraf: STEVE MARCUS / Reuters

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Jones arasındaki 8 rauntluk müsabaka, 12 Eylül'de ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

Mike Tyson ve Roy Jones'un gençlik halleri
Mike Tyson ve Roy Jones'un gençlik halleri

Sadece 6 kez yenildi

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

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