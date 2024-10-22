Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında ağırladığı Club Brugge'yi 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Christian Pulisic ve 61, 71. dakikada Reijnders (2) attı. Milan-Club Brugge maçının özetine ve Şampiyonlar Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Milan, konuk ettiği Club Brugge'yi 3-1 mağlup etti.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Christian Pulisic ve 61. 71 dakikada Reijnders (2) kaydetti.
Club Brugge'nin tek golünü 51. dakikada Sabbe attı.
Belçika temsilcisinde Onyedika maçın 40. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Milan lig etabında ilk galibiyetini alarak üç puanla 18. sıraya yükseldi. Brugge 3 puanla 24. sıraya geriledi.