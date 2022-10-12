ÖZET | Milan - Chelsea: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında E grubunda Milan, evinde Chelsea'yi konuk etti. San Siro'da 75.051 izleyici önünde İtalyan ekibi, Chelsea'e 2-0 mağlup oldu.
Kıran kırana geçen maçta Milan'da Tomori, 18. dakikada ceza sahasında Mount'u yere düşürerek penaltıya sebebiyet verirken, 18. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Penaltıda topun başına geçen Jorginho skoru 1-0'a getirdi.
Daha sonra 10 kişi rakibine karşı üstünlük kuran Chelsea 34. dakikada Aubameyang'ın golüyle skoru 2-0'a getirerek rahatladı. Maç da bu skorla tamamlandı.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 7 yaparken liderliğe yükseldi, Milan ise 4 puanda 3. sırada kaldı.
- Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmalarında Salzburg evinde Chelsea'yi, Dinamo Zagreb, Milan'ı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Milan-Chelsea maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde bugün👇#UCL pic.twitter.com/yaMlOjQg2E
Şampiyonlar Ligi'nde bugün👇#UCL pic.twitter.com/yaMlOjQg2E— SPOR (@yenisafakspor) October 12, 2022