Spor ÖZET | Milan - Chelsea 0-2
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ÖZET | Milan - Chelsea: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında E Grubunda Milan sahasında Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Chelsea puanını 7 yaparken, Milan 4 puanda 3. sırada kalarak şansını zora soktu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Milan - Chelsea maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milan Chelsea 0-2 maç özeti izle, Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Şampiyonlar Ligi E Grubunda Milan evinde Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmalarında E grubunda Milan, evinde Chelsea'yi konuk etti. San Siro'da 75.051 izleyici önünde İtalyan ekibi, Chelsea'e 2-0 mağlup oldu.

Kıran kırana geçen maçta Milan'da Tomori, 18. dakikada ceza sahasında Mount'u yere düşürerek penaltıya sebebiyet verirken, 18. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Penaltıda topun başına geçen Jorginho skoru 1-0'a getirdi.

Daha sonra 10 kişi rakibine karşı üstünlük kuran Chelsea 34. dakikada Aubameyang'ın golüyle skoru 2-0'a getirerek rahatladı. Maç da bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 7 yaparken liderliğe yükseldi, Milan ise 4 puanda 3. sırada kaldı.

  • Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmalarında Salzburg evinde Chelsea'yi, Dinamo Zagreb, Milan'ı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Milan-Chelsea maç özeti


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