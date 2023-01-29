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Spor

ÖZET | Milan-Sassuolo: 2-5

İtalya Serie A'da Milan, sahasında Sassuolo'ya 5-2 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sassuolo ise ligde 8 maç sonra kazandı. Maçın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

17:03 . 29/01/2023 Pazar
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Milan'a evinde büyük şok

Milan'a evinde büyük şok

Serie A'nın 20. haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırladı.

7 gole sahne olan maçta Sassuolo, rakibini 5-2 mağlup eden Sassuolo, ligde 8 maç sonra kazandı.

Sassuolo'nun gollerini Gregoire Defrel, Davide Frattesi, Domenico Berardi, Armand Lauirente ve Matheus kaydetti. Milan'ın golleri ise Oliver Giroud ve Divock Origi'den geldi.

Üst üste ikinci yenilgisi oldu

Ligde geçtiğimiz hafta Lazio'ya farklı mağlup olan Milan, Sassuolo maçıyla birlikte üst üste ikinci yenilgisini elde etti. Ligdeki galibiyet hasretini sona erdiren Sassuolo ise 8 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Milan 38 puanda kalırken Sassuolo 20 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Milan, derbide Inter'e konuk olacak. Sassuolo ise Atalanta'yı ağırlayacak.

Milan-Sassuolo maç özeti izle

#Milan
#Sassuolo
#İtalya Serie A
1 saat önce
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ÖZET | Milan-Sassuolo: 2-5
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