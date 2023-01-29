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Milan'a evinde büyük şok
Serie A'nın 20. haftasında Milan, Sassuolo'yu ağırladı.
7 gole sahne olan maçta Sassuolo, rakibini 5-2 mağlup eden Sassuolo, ligde 8 maç sonra kazandı.
Sassuolo'nun gollerini Gregoire Defrel, Davide Frattesi, Domenico Berardi, Armand Lauirente ve Matheus kaydetti. Milan'ın golleri ise Oliver Giroud ve Divock Origi'den geldi.
Ligde geçtiğimiz hafta Lazio'ya farklı mağlup olan Milan, Sassuolo maçıyla birlikte üst üste ikinci yenilgisini elde etti. Ligdeki galibiyet hasretini sona erdiren Sassuolo ise 8 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Milan 38 puanda kalırken Sassuolo 20 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Milan, derbide Inter'e konuk olacak. Sassuolo ise Atalanta'yı ağırlayacak.
Milan-Sassuolo maç özeti izle