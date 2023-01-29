7 gole sahne olan maçta Sassuolo, rakibini 5-2 mağlup eden Sassuolo, ligde 8 maç sonra kazandı.

Sassuolo'nun gollerini Gregoire Defrel, Davide Frattesi, Domenico Berardi, Armand Lauirente ve Matheus kaydetti. Milan'ın golleri ise Oliver Giroud ve Divock Origi'den geldi.