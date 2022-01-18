Hakem maçtan sonra gözyaşlarına boğuldu: Futbolcular soyunma odasında teselli etti

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede şampiyonluk adaylarından Milan, orta sıralardaki Spezia'yı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
Gözyaşlarına boğuldu
Fakat mücadelenin önüne, maçın hakemi Marco Serra'nın hatalı kararları ve karşılaşma sonrasında yaşananlar geçti. İtalyan basınında yer alan haberlerde, maçın son 10 dakikasında kontrolünü kaybedip üst üste hatalar veren Serra, karşılaşma sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Milanlı futbolcu Zlatan İbrahimovic, 4 takım arkadaşıyla birlikte hakem soyunma odasına giderek, sinir krizi geçiren Marco Serra'yı teselli etti.
- Ayrıca Hakemler Birliği tarafından Milan'a özür yazısı gönderildiği ifade edilirken, Serra'nın da en az 2 hafta dinlendirileceği öğrenildi.
İşte Milan-Spezia maçında yaşananlar
#SerieA'nın 22.haftasında Milan ile Spezia karşılaştı. Konuk ekip son dakikada attığı golle mücadele 1-2 kazanmayı başardı. @iddaa pic.twitter.com/n40iRdCwL5
#SerieA'nın 22.haftasında Milan ile Spezia karşılaştı. Konuk ekip son dakikada attığı golle mücadele 1-2 kazanmayı başardı. @iddaa pic.twitter.com/n40iRdCwL5— S Sport (@ssporttr) January 17, 2022