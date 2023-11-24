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Spor

Milli ara Galatasaray'a yaradı

Süper Lig'e verilen milli takım arası, Galatasaray'a iyi geldi. Sarı-kırmızılı takımda sakat futbolcular takıma döndü, performansı düşük olan oyuncularsa form kazandı.

17:11 - 24/11/2023 الجمعة
Güncelleme: 17:11 - 24/11/2023 الجمعة
DHA
Galatasaray, yarın akşam sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, yarın akşam sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a deplasmanda mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, milli arada kendisini buldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki liderlik yarışı nedeniyle yoğun bir fikstür geçiren sarı-kırmızılı takım, bu süreçte hem ligde hem de Avrupa'da skor olarak iyi ilerledi. Ancak kadroda bazı oyuncuların formsuz olması, yoğun tempoda bazı isimlerin sakatlanması nedeniyle güçlük çeken Galatasaray, milli arada nefes aldı.


Mauro Icardi geri döndü

Mauro Icardi'nin Beşiktaş karşısında sakatlanması ve bu sakatlığın ardından 3'ü lig, 2'si Avrupa maçı olmak üzere toplamda 5 maça iğneyle çıkması, oyuncunun performansını geriye götürmüştü. Milli arada dinlenen ve tedavisi süren Arjantinli yıldız, dün takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı süresince maçlara iğneyle çıkarken, takımla çalışmayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Icardi'nin, takımla antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Icardi, takımla çalışmalara başlasa da, Manchester United maçında temponun yüksek olacak olmasından dolayı tedbiren iğneyle sahaya çıkacak.


Öte yandan Icardi'nin yanı sıra tüm sakat oyuncuların da dönmesiyle birlikte Galatasaray, tam kadro haline geldi.


Gözler Alanyaspor maçında

Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte lig serüvenine geri dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Rams Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde 31 puana sahip olan Galatasaray, lider Fenerbahçe'yle aynı puanda yer alıyor. Averajla ligin ikinci sırasında bulunan sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.


Aslan evinde kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak geçtiğimiz sezon Giresunspor’a sahasında mağlup oldu. Aslan, bu maçın ardından oynadığı 22 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi ve 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.


Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında sahaya, Muslera - Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.








#Galatasaray
#Milli arası
#Okan Buruk
#Mauro Icardi
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