Milli ara Galatasaray'a yaradı

Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a deplasmanda mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, milli arada kendisini buldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki liderlik yarışı nedeniyle yoğun bir fikstür geçiren sarı-kırmızılı takım, bu süreçte hem ligde hem de Avrupa'da skor olarak iyi ilerledi. Ancak kadroda bazı oyuncuların formsuz olması, yoğun tempoda bazı isimlerin sakatlanması nedeniyle güçlük çeken Galatasaray, milli arada nefes aldı.