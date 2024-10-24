Milli basketbolcu Adem Bona NBA’de 76ers formasıyla ilk maçına çıktı

NBA’de Houston Rockets evinde Charlotte Hornets’i konuk etti. Alperen Şengün 34 dakikada 25 sayı, 18 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blokla maça damga vursada bu performans galibiyete yetmedi. Rockets evinde Hornets’e 105-110 mağlup oldu. Houston Rockets - Charlotte Hornets maç özeti haberimizde.