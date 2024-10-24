Milli basketbolcu Adem Bona NBA’de 76ers formasıyla ilk maçına çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76’ers evinde Milwaukee Bucks’ı konuk etti. Karşılaşmayı Bucks 124-109 kazandı. Milli basketbolcu Adem Bona 76ers formasıyla ilk maçına çıktı. Karşılaşmada 2 dakika 39 saniye süre alan Adem, 2 sayı, 1 ribauntla mücadele etti. Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
NBA’de Philadelphia 76’ers evinde Milwaukee Bucks’a 124-109 mağlup oldu. 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bucks'ta Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadı. Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özeti haberimizde.
ADEM BONA İLK MAÇINA ÇIKTI
Milli basketbolcu Adem Bona, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Milwaukee Bucks'a 124-109 yenildiği müsabakada NBA'de ilk kez forma giydi.
Karşılaşmada 2 dakika 39 saniye süre alan Adem, 2 sayı, 1 ribauntla mücadele etti.
76ers'ta Tyrese Maxey'nin 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bucks'ta Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadı.
PHİLADELPHİA 76’ERS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 109-115
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 120-116
Miami Heat-Orlando Magic: 97-116
Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 109-124
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 106-136
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 105-110
New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 123-111
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 124-126
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-116 (Uzatmada)
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 104-139