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Milli basketbolcu Adem Bona NBA’de 76ers formasıyla ilk maçına çıktı

Milli basketbolcu Adem Bona NBA’de 76ers formasıyla ilk maçına çıktı

14:0524/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özeti
Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özeti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76’ers evinde Milwaukee Bucks’ı konuk etti. Karşılaşmayı Bucks 124-109 kazandı. Milli basketbolcu Adem Bona 76ers formasıyla ilk maçına çıktı. Karşılaşmada 2 dakika 39 saniye süre alan Adem, 2 sayı, 1 ribauntla mücadele etti. Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NBA’de Philadelphia 76’ers evinde Milwaukee Bucks’a 124-109 mağlup oldu. 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bucks'ta Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadı. Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özeti haberimizde.

ADEM BONA İLK MAÇINA ÇIKTI

Milli basketbolcu Adem Bona, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Milwaukee Bucks'a 124-109 yenildiği müsabakada NBA'de ilk kez forma giydi.

Karşılaşmada 2 dakika 39 saniye süre alan Adem, 2 sayı, 1 ribauntla mücadele etti.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bucks'ta Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynadı.

PHİLADELPHİA 76’ERS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇ ÖZETİ

Philadelphia 76’ers - Milwaukee Bucks maç özetini izlemek için

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 109-115

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 120-116

Miami Heat-Orlando Magic: 97-116

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 109-124

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 106-136

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 105-110

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 123-111

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 124-126

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-116 (Uzatmada)

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 104-139



#NBA
#Adem Bona
#Philadelphia 76’ers
#Milwaukee Bucks

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