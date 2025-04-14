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Milli halterci Cansel Özkan Avrupa üçüncüsü

Milli halterci Cansel Özkan Avrupa üçüncüsü

20:1814/04/2025, Pazartesi
AA
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Milli halterci Cansel Özkan
Milli halterci Cansel Özkan

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansel Özkan, koparmada bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 55 kilo kategorisindeki mücadele sona erdi.


Koparmada 91 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde eden Cansel, silkmede 109 kiloyla 4'üncü, toplamda 200 kiloyla 5'inci sırayı aldı.


Aynı sıkletteki bir diğer milli halterci Burcu Alıcı ise yarışmayı koparmada 84, silkmede 100, toplamda da 184 kiloluk derecelerle tamamladı.




#Avrupa Halter Şampiyonası
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