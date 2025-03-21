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Milli motokrosçular Yunanistan'da yarışacak

Milli motokrosçular Yunanistan'da yarışacak

12:3921/03/2025, Cuma
AA
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Organizasyonda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek.

Yunanistan'da hafta sonu düzenlenecek Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre motokrosçular, BMU tarafından 22-23 Mart tarihlerinde Krinides kentinde organize edilecek şampiyonanın ilk ayağında yarışacak.


Şampiyonada Türkiye adına mücadele edecek sporcular şöyle:


Şakir Şenkalaycı, Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, Tuğrul Dursunkaya, Murat Başterzi, Eren Defineci, Ata Kuzu, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Burak Arlı, Aydın Cem Haliloğlu, Yağız Kaya, Aslan Osmanpaşaoğlu, Berat Şenkalaycı, Deniz Karahan, Uluç Taşöz, Efe Okur, Ali Akkafa, Mert Akkafa, Mehmet Yiğit Kara, Mehmet Emin Hıd, Hasan Hüseyin Baş, Ömer Kudu, Yusuf Başterzi.


Krinides MX Park'taki organizasyona, Türkiye ve ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Moldova'dan sporcular katılacak.

#Avrupa Motokros Şampiyonası
#Balkan Motosiklet Birliği
#Motokros

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