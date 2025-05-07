Milli okçulardan bronz madalya

Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında yarışan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan milli takım, üçüncülük müsabakasında Birleşik Krallık ile karşılaştı.
229-229 biten karşılaşmayı beraberlik atışları sonucu kazanan milliler, bronz madalya elde etti.
Türkiye'nin 15 sporcuyla katıldığı organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.
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