Milli takım kadrosu açıklandı

Kuntz kadroyu belirledi.
Ay-yıldızlı ekibimizin UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile Samsun'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda, şu futbolcular yer aldı:
KALECİ:
Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS:
Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
ORTA SAHA-FORVET:
Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir
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1 saat önce