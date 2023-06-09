Milli takım kadrosu açıklandı

A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #Euro2024 pic.twitter.com/LjgyIWikCT