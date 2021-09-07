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Milli Takım kritik virajda

Gruptaki son maçında Cebelitarık’ı mağlup ederek 11 puanla liderlikteki yerini koruyan A Milli Futbol Takımı, 10 puanla ikinci sırada bulunan Hollanda’yı bugün deplasmanda yenip rakibi ile arasındaki puan farkını açmak ve arkadan gelenlere de geçit vermemek için sahaya çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takım kritik virajda
Millilerin Cebelitarık maçındaki gol sevinci

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün Hollanda’ya konuk olacak. İki takım arasında saat 21.45’de Johan Cruyff Arena’da oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsata yönetecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç’in önünde ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, bugünkü maçı kazanarak Hollanda ile arasındaki puan farkını açmanın yanı sıra arkadan gelen rakiplerine de geçit vermemek istiyor.

Burak dönüyor

A Milli Takım’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bugün forma giyebilecek. Kadroya Hollanda’da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta bugün aynı zamanda Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

Muhtemel 11'ler

  • HOLLANDA: Bijlow, Dumfries, de Virj, de Ligt, Malacia, Wijnaldum, de Jong, Klaassen, Berghuis, Depay, Weghorst
  • TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki (Kaan), Merih, Çağlar, Mert Müldür, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

14. kez rakip olacaklar

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak. İlki 1958’de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Türkiye’nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi. A Milliler, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 321’i resmi, 276’sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Milliler, toplam 795 gol atarken 853 gol yedi.

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