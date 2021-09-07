Milli Takım kritik virajda

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün Hollanda’ya konuk olacak. İki takım arasında saat 21.45’de Johan Cruyff Arena’da oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsata yönetecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci karşılaşmasında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul’da yapılan dördüncü karşılaşma 2-2 berabere bitti. Milli takım, son maçında ise deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Hollanda ise 10 puan ve averajla Norveç’in önünde ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, bugünkü maçı kazanarak Hollanda ile arasındaki puan farkını açmanın yanı sıra arkadan gelen rakiplerine de geçit vermemek istiyor.

REKLAM

📌Dünya Kupası Elemeleri G Grubu



🕙21.45

Hollanda-Türkiye



🏟Johan Cruijff Arena

📺TRT 1



📋PUAN DURUMU



1-Türkiye 11 puan / +8

2-Hollanda 10 puan / +11

4-Norveç 10 puan / +3

3-Karadağ 7 puan / -1

5-Letonya 4 puan /-3

6-Cebelitarık 0 puan /-18 pic.twitter.com/R79RAgIPKK — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 7, 2021

Burak dönüyor

A Milli Takım’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bugün forma giyebilecek. Kadroya Hollanda’da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde sahada olabilecek.

Grupta bugün aynı zamanda Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

Muhtemel 11'ler

HOLLANDA: Bijlow, Dumfries, de Virj, de Ligt, Malacia, Wijnaldum, de Jong, Klaassen, Berghuis, Depay, Weghorst

Bijlow, Dumfries, de Virj, de Ligt, Malacia, Wijnaldum, de Jong, Klaassen, Berghuis, Depay, Weghorst TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki (Kaan), Merih, Çağlar, Mert Müldür, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

14. kez rakip olacaklar

REKLAM

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile tarihte 14. kez rakip olacak. İlki 1958’de olmak üzere geride kalan 13 maçtan 4’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Türkiye’nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi. A Milliler, Hollanda maçıyla tarihinde 598. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 321’i resmi, 276’sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Milliler, toplam 795 gol atarken 853 gol yedi.

A Millilerimiz Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda karşısında. Başarılar #BizimÇocuklar! #NEDTUR #WCQ



🗓️ 7 Eylül

🕘 21.45

🏟️ Johan Cruijff Arena

📺 TRT 1 pic.twitter.com/yeUI2D9yCA REKLAM September 7, 2021