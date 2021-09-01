Milli Takım maçından önce dikkat çeken görüşme

Gündem

Katıldığı canlı yayında, son bir ayda meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm Türkiye'yi sarsan günler yaşadık. Hepimiz için zordu. Ekibim çok yoruldu. Tarihte görülmemiş diye bir pencere açmamak istiyorum. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yangın silsilesiyle karşılaştık." ifadelerini kullandı. Yangına müdahalede kullanılan hava araçlarının kiralanmasının daha uygun olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Her ihtimale karşı önümüzdeki aylarda beş yeni uçak envanterimize katılacak." dedi.