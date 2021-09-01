Spor Milli Takım maçından önce dikkat çeken görüşme
FUTBOL FUTBOL

Milli Takım maçından önce dikkat çeken görüşme

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Kameralara yansıyan görüntülerde Salih Uçan ve Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park ile ilgili konuşması transferle ilgili iddiaları gündeme getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takım maçından önce dikkat çeken görüşme
Kaan Ayhan ve Salih Uçan Vodafone Park çimlerinde uzun süre görüştü.

Türkiye-Karadağ maçı öncesinde sahayı kontrol etmeye çıkan futbolculardan Salih Uçan ve Kaan Ayhan'ın görüşmesi dikkat çekti.

Saha kontrolü esnasında Salih Uçan'ın Kaan Ayhan'a Vodafone Park ile ilgili bilgiler verdiği aktarıldı. Beşiktaş'a transfer ihtimali bulunan Kaan Ayhan'ın Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan ile uzun süre görüşmesi sosyal medyada siyah beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

  • Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın transferi için Sassuolo'ya teklifte bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan'ın transferinin şu an için mümkün görünmediğini ifade etmişti.

Salih Uçan ve Kaan Ayhan Karadağ maçı öncesinde uzun süre görüştü.
Salih Uçan ve Kaan Ayhan Karadağ maçı öncesinde uzun süre görüştü.

Salih Uçan ve Kaan Ayhan Karadağ maçı öncesinde uzun süre görüştü.
Salih Uçan ve Kaan Ayhan Karadağ maçı öncesinde uzun süre görüştü.

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.