Milli Takım maçından önce dikkat çeken görüşme

Türkiye-Karadağ maçı öncesinde sahayı kontrol etmeye çıkan futbolculardan Salih Uçan ve Kaan Ayhan'ın görüşmesi dikkat çekti.
Saha kontrolü esnasında Salih Uçan'ın Kaan Ayhan'a Vodafone Park ile ilgili bilgiler verdiği aktarıldı. Beşiktaş'a transfer ihtimali bulunan Kaan Ayhan'ın Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan ile uzun süre görüşmesi sosyal medyada siyah beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.
- Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın transferi için Sassuolo'ya teklifte bulunmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan'ın transferinin şu an için mümkün görünmediğini ifade etmişti.