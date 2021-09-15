Milli Takım’da Kuntz dönemi

A Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.

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Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirdi ve Almanya’ya döndü. Yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşme imzalanacak.

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Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi. Stefan Kuntz daha önce Neunkirchen, Karlsruhe, Waldhof Mannheim, LR Ahlen gibi kulüplerde teknik direktörlük, TuS Koblenz ve VfL Bochum’da sportif müdürlük, FC Kaiserslautern’de ise Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Stefan Kuntz, 2016 yılından bu yana Almanya U21 takımını çalıştırırken, yaz döneminde ise 3 maçlığına Almanya A Milli Takımı’da görev yapmıştı.