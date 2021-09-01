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Milli takımda sakatlık şoku: İki isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım’da Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılırken, yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Milli takımda sakatlık şoku: İki isim kadrodan çıkarıldı
Ay-yıldızlılar bugün Karadağ'ı konuk edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda 2 değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a transfer olan Umut Meraş ile Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Ömür, sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Bu oyuncuların yerine Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz ve İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı dahil edildi.

  • Ay-yıldızlılar, G Grubu'nda bugün İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

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