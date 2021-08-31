Şenol Güneş açıkladı: "Dört futbolcu gelemedi"

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, bu maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
Deneyimli teknik adamın Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"Lider olarak çıkmak istiyoruz"
- "Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz. Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz. Birlikte çok iş başardık yine öyle olacak."
Gelemeyen isimler
- "Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu, İngiltere'den gelemedi. Halil Akbunar da sakat ve yarın akşam aramızda olmayacak. Pandemi nedeniyle sıkıntılar var ama ayrımcılıklar da var. Ozan Kabak için Schalke'ye başvurduk.
Son gün transfer olunca 'Bizim oyuncumuz değil' dediler. Norwich de başka hesap yapıyor. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız. Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Diğer maçlar için ne olacak bilmiyorum."
"Mert Müldür oynayacak"
- "Yarın akşam oynanacak Karadağ maçının ilk 11'ini açıklayamam fakat Mert Müldür oynayacak gibi görünüyor."
"Alpaslan'ı beğendim"
- "Alpaslan Öztürk hem sağ bek, hem de stoper olarak oynayabiliyor. Randers maçında canlı izledim kendisini ve beğendim."
"Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu"
- "Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Milli takım dışında kalan oyuncuların konuşulması gayet doğal. Milli takımın ne kadar rağbete uğradığını gösteriyor. Salih kadroya çağırıldıysa düşünülen bir oyuncu ama çağırılmayan oyuncular düşünülmüyor değil."
Çağırmayı düşündüğü isimler
- "Berat, Ferdi... Bu isimler soruluyor. Çağrılmayan ama düşündüğümüz isimler bunlar."
"Emre Belözoğlu olmadı"
- "Kişisel oyuncu ilişkileri için yardımcı hoca pozisyonunda Emre Belözoğlu ile görüştüğümüzü söylemiştim. Kendisi çok beğendiğim, takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik özellikleri nedeniyle iyi antrenör olacağını düşünüyorum. Şartlar itibariyle şu anda olacak gibi görünmüyor. Onun zamana ihtiyacı vardı. Bize katılmadı. Onun yerine başka antrenör de almadık."