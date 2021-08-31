Şenol Güneş açıkladı: "Dört futbolcu gelemedi"

Son gün transfer olunca 'Bizim oyuncumuz değil' dediler. Norwich de başka hesap yapıyor. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız. Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Diğer maçlar için ne olacak bilmiyorum."

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