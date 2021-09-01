Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor: Rakibimiz Karadağ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ’ı Beşiktaş Park'ta konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.
📌Dünya Kupası Elemeleri G Grubu
🕙21.45
Türkiye-Karadağ
🏟Beşiktaş Park
📺TRT 1
📋PUAN DURUMU
1-Türkiye 7 puan / +5
2-Hollanda 6 puan / +7
3-Karadağ 6 puan / +3
4-Norveç 6 puan / +1
5-Letonya 1 puan /-3
6-Cebelitarık 0 puan /-13 pic.twitter.com/2aFheIaH9a
📌Dünya Kupası Elemeleri G Grubu
596. milli maç
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319’u resmi, 276’sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.
Muhtemel 11'ler
- TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
- KARADAĞ: Milan Mijatovic, Dusan Lagator, Igor Vujacic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Sead Haksabanovic, Nebojsa Kosovic, Adam Marusic, Uros Djurdjevic, Stevan Jovetic, Matija Sarkic