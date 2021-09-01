Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor: Rakibimiz Karadağ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ’ı Beşiktaş Park'ta konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

📌Dünya Kupası Elemeleri G Grubu



🕙21.45

Türkiye-Karadağ



🏟Beşiktaş Park

📺TRT 1



📋PUAN DURUMU



1-Türkiye 7 puan / +5

2-Hollanda 6 puan / +7

3-Karadağ 6 puan / +3

4-Norveç 6 puan / +1

5-Letonya 1 puan /-3

6-Cebelitarık 0 puan /-13 pic.twitter.com/2aFheIaH9a REKLAM September 1, 2021

596. milli maç

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319’u resmi, 276’sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

SPOR Şenol Güneş açıkladı: "Dört futbolcu gelemedi"

Muhtemel 11'ler

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz KARADAĞ: Milan Mijatovic, Dusan Lagator, Igor Vujacic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Sead Haksabanovic, Nebojsa Kosovic, Adam Marusic, Uros Djurdjevic, Stevan Jovetic, Matija Sarkic