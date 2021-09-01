Spor Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor Rakibimiz Karadağ
FUTBOL FUTBOL

Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor: Rakibimiz Karadağ

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda lider olan A Milli Takımımız, bugün Karadağ'ı ağırlayacak. Peki Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? Tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Karadağ maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli futbolcuların Hollanda maçındaki gol sevinci

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bugün Karadağ’ı Beşiktaş Park'ta konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

596. milli maç

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319’u resmi, 276’sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş açıkladı: "Dört futbolcu gelemedi"
SPOR
Şenol Güneş açıkladı: "Dört futbolcu gelemedi"

Muhtemel 11'ler

  • TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
  • KARADAĞ: Milan Mijatovic, Dusan Lagator, Igor Vujacic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Sead Haksabanovic, Nebojsa Kosovic, Adam Marusic, Uros Djurdjevic, Stevan Jovetic, Matija Sarkic

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@millitakimlar'in paylaştığı bir gönderi

Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.