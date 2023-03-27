|
Reklam
Reklam
Spor

Milliler Hırvatistan maçına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa’da oynayacağı Hırvatistan müsabakasının hazırlıklarını kamp yaptığı otelde sürdürdü.

14:40 . 27/03/2023 Pazartesi
IHA
Milli futbolcular otelin spor salonunda çalıştı.

Milli futbolcular otelin spor salonunda çalıştı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan’ı 2-1 mağlup eden ve ardından Bursa’ya gelen A Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.


Milliler, Hırvatistan mücadelesinin çalışmalarına devam ediyor.


Günün ilk idmanını kamp yaptığı otelde gerçekleştiren ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz ve tecrübeli kaleci Mert Günok, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.15’te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.


Kırmızı-beyazlılar, Hırvatistan karşılaşmasının hazırlıklarını ise 17.00’de yapacağı idmanla tamamlayacak.










#A Milli Takım
#EURO 2024 Elemeleri
#Hırvatistan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.