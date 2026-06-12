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Milliler Kanada'daki ilk idmanını yaptı

Milliler Kanada'daki ilk idmanını yaptı

09:5112/06/2026, Cuma
AA
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Barış Alper Yılmaz idmanda yer aldı.
Barış Alper Yılmaz idmanda yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bugün Kanada'ya gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Killarney Park'taki antrenman sahasında yaptı.


Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.

Tedavisi süren Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı belirtildi.


Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.




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