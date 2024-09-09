Milliler siftah peşinde: Rakip İzlanda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya mücadelesindeki 'bozkurt' hareketi nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası biten Merih Demiral bugünkü maçta forma giyebilecek. Merih, EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.