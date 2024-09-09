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Spor

Milliler siftah peşinde: Rakip İzlanda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda Galler ile berabere kalan-yıldızlılar saat 21.45'te başlayacak mücadelede 3 puanı alan taraf olmak için sahaya çıkacak.

09:18 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Montella'nın Galler karşısındaki 11'i
Montella'nın Galler karşısındaki 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak.


Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.


Dördüncü grupta bugün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.



Hakan sahada olacak

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. EURO 2024 Son 16 Turu'nda oynanan Avusturya mücadelesindeki 'bozkurt' hareketi nedeniyle aldığı 2 maçlık cezası biten Merih Demiral bugünkü maçta forma giyebilecek. Merih, EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.


A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan.








#Uluslar Ligi
#A Milli Takım
#İzlanda
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