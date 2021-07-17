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Millilerimiz Olimpiyat’a uğurlandı: Yolunuz açık madalyanız bol olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden milli sporcuları Japonya’ya uğurladı. 23 Temmuz - 8 Ağustos arası düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, Türkiye, 18 branşta 108 sporcu tarafından temsil edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Millilerimiz Olimpiyat’a uğurlandı: Yolunuz açık madalyanız bol olsun
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek olan milli sporcular törenle Tokyo’ya uğurlandı. Türkiye’yi 16 branşta temsil edecek 108 sporcu için İstanbul Havalimanı VIP Lounge’da özel bir uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri, federasyon başkanları, yöneticçiler, antrenörler ve milli sporcular katıldı.

KASAPOĞLU: GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONUSUNUZ

  • Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise milli sporcuların Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, “Onlar bizi her zaman gururlandırdı ve gururlandırmaya devam edecekler. İnşallah yine şanlı bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız en güzel heyecanımız olacak” dedi. “Şimdi hayallerimizi ve rüyalarımızı gerçeğe dönüştürme zamanı” diyen Kasapoğlu, Tokyo 2020’ye Türkiye’nin kadın sporcu sayısı bakımından yüksek bir katılım gösterdiğini vurgularken, “Değerli sporcularımız ülkemizi, milletimizi gururlandırdıkları gibi, gençlerimize ve yeni nesillerimize birer rol model, ilham kaynağı oldular. Her sporcumuz bizim gönlümüzün şampiyonu. Göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı formanızı, bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok” diye konuştu.

OKTAY: 84 MİLYONU TEMSİL EDECEKSİNİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar’da temsil edeceksiniz. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız” dedi. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman sporcuların destekçisi olduğunu ve kendilerine selam ve başarı dilekleri ilettiğini ifade ederek, “Elbette en büyük temennimiz sizlerin podyuma çıkıp İstiklal Marşımızı Olimpiyatlar’da gururla dinletmeniz ve ay yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çekmenizdir. Nasıl heyecanla sizi uğurluyorsak aynı heyecanla da inşallah karşılayacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporcularımızı desteklemeye, spor altyapısı ve spor eğitimlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarla gidin, inşallah madalyalarla dönün. Yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

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