|
Spor

Millilerin FIBA 2025 yolundaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

16:33 . 19/09/2023 Salı
IHA
A Milli Kadın Basketbol Takım kadrosu

A Milli Kadın Basketbol Takım kadrosu

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin kura çekimi, İsviçre’de bulunan House of Basketball’da yapıldı. Kura çekimine ikinci torbadan katılan ay-yıldızlılar, F Grubu’nda Slovakya, Romanya ve İzlanda'nın rakibi oldu.


Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa şampiyonası biletinin sahibi olacak.


FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası; Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde organize edilecek.






#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#FIBA 2025
#Avrupa Şampiyonası Elemeleri
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak