Millilerin forma numaraları belli oldu

Milli futbolcuların Moldova ile oynanan hazırlık maçındaki gol sevinci

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.

Ay-yıldızlılar şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:

1 - MERT

2 - ZEKİ ÇELİK

3 - DEMİRAL

4 - ÇAĞLAR

5 - OKAY

6 - OZAN

7 - CENGİZ ÜNDER

8 - DORUKHAN

9 - KARAMAN

10 - ÇALHANOĞLU

11 - YUSUF YAZICI

12 - ALTAY

13 - UMUT

14 - TAYLAN

15 - OZAN KABAK

16 - ENES

17 - BURAK

18 - RIDVAN

19 - ORKUN

20 - ABDÜLKADİR

21 - KAHVECİ

22 - KAAN

23 - UĞURCAN

24 - KEREM

25 - MERT MÜLDÜR

26 - DERVİŞOĞLU

İlk maç cuma

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.