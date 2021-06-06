Millilerin forma numaraları belli oldu

EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım oyuncularının formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.
Ay-yıldızlılar şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:
- 1 - MERT
- 2 - ZEKİ ÇELİK
- 3 - DEMİRAL
- 4 - ÇAĞLAR
- 5 - OKAY
- 6 - OZAN
- 7 - CENGİZ ÜNDER
- 8 - DORUKHAN
- 9 - KARAMAN
- 10 - ÇALHANOĞLU
- 11 - YUSUF YAZICI
- 12 - ALTAY
- 13 - UMUT
- 14 - TAYLAN
- 15 - OZAN KABAK
- 16 - ENES
- 17 - BURAK
- 18 - RIDVAN
- 19 - ORKUN
- 20 - ABDÜLKADİR
- 21 - KAHVECİ
- 22 - KAAN
- 23 - UĞURCAN
- 24 - KEREM
- 25 - MERT MÜLDÜR
- 26 - DERVİŞOĞLU
İlk maç cuma
Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.