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Milosevic Süper Lig'den iki kulüp ile görüşüyor

Antalyaspor'da Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Deni Milosevic'e lisans çıkartılmadı. Tecrübeli oyuncunun Giresunspor ve Ümraniyespor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Milosevic Süper Ligden iki kulüp ile görüşüyor
Milosevic'in Antalyaspor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor, yeni transferlerinin tamamının lisansını TFF'ye bildirirken, Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir ve Gustavo Blanco'ya listede yer vermeyerek lisanslarını çıkartmadı.

Üç oyuncu Yanal döneminde alındı

Kendilerine kulüp bulmaları istenen Deni Milosevic, Erkan Eyibil ve Ersin Zehir, 2021-2022 sezonunda dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından transfer edildi. 3 oyuncu da takımın başına futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin'in geçmesiyle şans bulmakta zorlandı.

Milosevic, geçen sezon kadroda tutulurken 15 lig, 3 kupa ve TFF Süper Kupa maçında forma giydi. Toplamda 781 dakika sahada kalan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, kupa maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

Erkan Eyibil, Stuttgart 2, Ersin Zehir de Dordrecht takımlarına kiralandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Deni Milosevic'i sezon öncesi Burdur ve Almanya'da yapılan kamplara dahil ederken, Ersin Zehir ve Erkan Eyibil'i kadroya dahil etmedi.

Milosevic Giresunspor ve Ümraniyespor ile görüşüyor

Akdeniz ekibinde kadroda düşünülmeyen 4 oyuncudan kulüp bulmaları istendi.

Kadroya alınmayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ve Ümraniyespor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Gustavo Blanco, Ersin Zehir ve Erkan Eyibil'in de bazı takımlarla görüştüğü belirtildi.

Yeni 10 Adriano

Fraport TAV Antalyaspor'da Deni Milosevic'in TFF'ye bildirilen kadroda yer almaması üzerine giydiği 10 numaralı formanın yeni sahibi, geçen sezonun devre arasında takıma dahil olan Brezilyalı forvet oyuncusu Luiz Adriano oldu.

35 yaşındaki deneyimli futbolcu geçen sezon 70 numaralı formayı tercih etmişti.

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