Rashica idolünü açıkladı: Çocukluğumdan beri onu izliyorum Galatasaray'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kendisine örnek aldığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "İdolüm Cristiano Ronaldo diyebilirim. İkimizin de sağ ayağı çok güçlü. Çocukluğumdan beri onu takip ediyorum" dedi.

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