Minik satranç sporcuları için çevrim içi kamp başladı

"Milli takım havuzuna giren her bir sporcumuzun gelişimi bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle yalnızca satranç becerilerini değil, zihinsel dayanıklılıklarını, turnuva bilgilerini ve sportif duruşlarını da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Genç sporcularımızın bu yolculukta edineceği her bilgi ve deneyim, gelecekteki ulusal ve uluslararası başarıların temelini oluşturacaktır. Satrançta altyapıya yatırım, geleceğe yatırımdır."