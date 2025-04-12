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Minik satranç sporcuları için çevrim içi kamp başladı

Minik satranç sporcuları için çevrim içi kamp başladı

12:3212/04/2025, Cumartesi
AA
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Sporculara zihinsel, psikolojik ve teorik açıdan eğitimler veriliyor.
Sporculara zihinsel, psikolojik ve teorik açıdan eğitimler veriliyor.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda aldıkları sonuçlarla milli takıma girmeye hak kazanan minik satranç sporcuları için çevrim içi kamp dönemi başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 sınıftan oluşan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Çevrim İçi Eğitim Programı'nda teknik gelişimi desteklenen sporculara zihinsel, psikolojik ve teorik açıdan eğitimler verildiği belirtildi.


Programa eğitmen olarak, Büyükusta (GM) Kıvanç Haznedaroğlu, GM Burak Fırat, Uluslararası Usta (IM) Hasan Kılıçaslan, IM Ege Köksal, FIDE Ustası (FM) Yakup Bayram, FM Ata Seçer, FM Serkan Yeke, FM Özgün Şahin, FM Esat Bağlan, FM Kadir Erden, FM Mire Deniz Doğan, Usta Adayı (CM) Atilla Köksal Yüksel, CM Emir Öztürk, CM Ahmet Karagöllü, CM Kıvanç Karaoğlan, Tarkan Küçümenler, Arda Canbulan, Özgür Akman, Özgün Yalçın ve Baran Demir'in katıldığı aktarıldı.


Çevrim içi kamp hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şunları kaydetti:


"Milli takım havuzuna giren her bir sporcumuzun gelişimi bizim için büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle yalnızca satranç becerilerini değil, zihinsel dayanıklılıklarını, turnuva bilgilerini ve sportif duruşlarını da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Genç sporcularımızın bu yolculukta edineceği her bilgi ve deneyim, gelecekteki ulusal ve uluslararası başarıların temelini oluşturacaktır. Satrançta altyapıya yatırım, geleceğe yatırımdır."

#Satranç
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