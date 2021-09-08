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Miralem Pjanic Kazakistan ile oynanan maçta göz kamaştırdı

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Kazakistan ile oynanan eleme maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi ve mücadelenin yıldızı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miralem Pjanic Kazakistan ile oynanan maçta göz kamaştırdı
Miralem Pjanic, Kazakistan maçında Bosna Milli Takımı adına yıldızlaştı.

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Kazakistan mücadelesinde dikkat çekici bir performans sergiledi.

Karşılaşmada takımı adına kazanılan penaltı atışını gole çeviren Pjanic, ikinci golde de takım arkadaşına muhteşem bir orta açtı ve golün asistine imza attı.

İşte Miralem Pjanic'in Kazakistan maçındaki performansı;

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