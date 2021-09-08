Miralem Pjanic Kazakistan ile oynanan maçta göz kamaştırdı

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Kazakistan mücadelesinde dikkat çekici bir performans sergiledi.
Karşılaşmada takımı adına kazanılan penaltı atışını gole çeviren Pjanic, ikinci golde de takım arkadaşına muhteşem bir orta açtı ve golün asistine imza attı.
İşte Miralem Pjanic'in Kazakistan maçındaki performansı;
%11.8 - Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, 2011/12 sezonundan bu yana kullandığı frikiklerde kaleye çektiği şutların %11.8'ini gol yaptı (16/136). Bu süreçte Lionel Messi'nin frikikleri gole çevirme oranı %9.4 (36/383). Abaküs. https://t.co/7VsuiJIXtk
%11.8 - Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, 2011/12 sezonundan bu yana kullandığı frikiklerde kaleye çektiği şutların %11.8'ini gol yaptı (16/136). Bu süreçte Lionel Messi'nin frikikleri gole çevirme oranı %9.4 (36/383). Abaküs. https://t.co/7VsuiJIXtk— OptaCan (@OptaCan) September 6, 2021