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Miralem Pjanic ne zaman dönecek?

Sakatların dönmesiyle rahat bir nefes alan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Miralem Pjanic’i Sporting Lizbon maçına saklayacak. Boşnak futbolcu, Başakşehir maçının kadrosunda olsa da kulübede yer alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miralem Pjanic ne zaman dönecek?
Miralem Pjanic 5 maçta 3 asistle oynadı.

Beşiktaş’ı milli ara sonrası yoğun maç temposu bekliyor. Siyah-beyazlılar, cuma günü oynayacağı Başakşehir maçının ardından Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, lig maçının telafi edilebileceğini, ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting Lizbon maçının telafisi olmadığını takıma anlatıyor.

Beşiktaş’ın gruptan çıkamaması durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne devam etmek için grupta 3. olması gerekiyor. Sporting Lizbon’un da grupta puanı bulunmazken, 3.lük yarışı bu iki takım arasında geçebilir. Bu yüzden maçın önemi daha artıyor.

  • Sporting maçında sahada
  • Yaşadığı adale sakatlığını atlatan Miralem Pjanic, takıma katıldı. Yıldız ismi Başakşehir maçında riske etmek istemeyen Sergen Yalçın, 31 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir maçının kadrosuna alsa da ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünmüyor. Sakatlığın nüksetmesinin önüne geçmek isteyen Yalçın, Pjanic’in 19 Ekim’deki Sporting Lizbon maçına tam olarak hazır olacağını düşünüyor. Pjanic, Başakşehir maçının gidişatına göre oyuna girebilir ancak ilk 11 ‘de başlama olasılığı oldukça düşük görünüyor.

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