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Miralem Pjanic'e Xavi dopingi

Barcelona’da eski teknik direktör Ronald Koeman ile sorun yaşayan ve Beşiktaş’a kiralık gelen Miralem Pjanic, Hollandalı hocanın yerine Xavi Hernandez’in geçmesinden memnun oldu. Boşnak yıldız, İspanyol hocanın gözüne girmek için Beşiktaş’taki performansını yukarı çıkartacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miralem Pjanice Xavi dopingi
Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 4 asist yaptı.

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Miralem Pjanic’in bugünlerde keyfi yerine geldi. Şampiyonlar Ligi etkisi ile Beşiktaş’a gelen Miralem Pjanic, istenilen sonuçlar alınamayınca moral bozukluğu yaşamıştı. Boşnak oyuncu, İspanyol devi Barcelona’da bir önceki teknik direktör Ronald Koeman ile problemler yaşamış ve kadroda düşünülmeyince ayrılık kararı almıştı. 1 yıllık kiralık olarak İstanbul’a gelen yıldız futbolcu kısa sürede siyah-beyazlı takımın çok önemli bir parçası oldu. Oynadığı futbol ve yaptığı asistlerle dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, Avrupa arenasında istenilen skorlar gelmeyince büyük üzüntü yaşadı.

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Xavi de istiyor

Barcelona’nın 2020 yazında İtalyan ekibi Juventus’tan 60 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, teknik direktör Ronald Koeman’ın kadroda düşünmemesi sonrası ayrılık kararı almış ve sezon sonuna kadar Beşiktaş’a gelmeyi kabul etmişti. Koeman’ın ayrılmasının ardından Katalan kulübünün başına Xavi Hernandez geçti. İspanyol teknik adamın oyun sistemine uygun olan Pjanic, Barcelona’ya daha iyi dönüp Xavi’nin gözüne girmek için Beşiktaş’taki formunu daha da yukarıya çekmeye çalışacak. Xavi’nin de Boşnak yıldızı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

  • Pjanic şu ana kadar Beşiktaş forması ile 8 maçta 4 asist yaptı.

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