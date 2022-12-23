Spor Mircea Lucescu Fenerbahçeden teklif aldığını açıkladı
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Mircea Lucescu Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'den teklif aldığını fakat bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Ukrayna'da korku içerisinde yaşadıklarını söyleyen Lucescu, sahaya çok dikkat ederek çıktıklarını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mircea Lucescu Fenerbahçeyi neden reddetti?
​Mircea Lucescu

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'yi eleyen fakat UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizle aynı gruba düşen ve her iki maçı da kaybeden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu Fenerbahçe'yi neden reddetti?

Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Lucescu, bu teklifi kabul etmediğini söyledi. 77 yaşındaki tecrübeli hoca, "Onlara ihanet edemezdim. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi, ama ben 'Hayır' dedim. Savaşa rağmen benim yerim artık burası" ifadelerini kullandı.

  • "Korku içinde oynuyoruz"
  • Ukrayna'da korku içerisinde yaşadıklarını söyleyen Lucescu, "Nasıl yaşıyoruz? Korkuyla. Gökyüzüne bakıyorsun, her an ne olacağını bilemiyorsun. Sahadayken uçakların sesini duyuyoruz. Çok dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

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