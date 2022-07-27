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Mircea Lucescu 'Putin' tezahüratlarını protesto etti: Basın toplantısına katılmadı

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçeli taraftarların 'Putin' tezahüratlarını protesto ederek basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mircea Lucescu Putin tezahüratlarını protesto etti: Basın toplantısına katılmadı
Mircea Lucescu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırladı. Temsilcimiz 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçtikten sonra, Fenerbahçeli tribünler 'Abartılı gol sevinci' sebebiyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.

Maçın ardından Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, tezahüratları gerekçe göstererek basın toplantısına katılmadı ve doğrudan stadyumu terk etti.

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