Mircea Lucescu'ya büyük şok: Takımdan defol git

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile taraftarların arası bir türlü barışmıyor. Sezon başında deneyimli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte başlayan bu süreç, takım ligde lider olmasına rağmen hala devam ediyor.

"Defol git Lucescu"

Mircea Lucescu'nun uzun yıllar rakip takım olan Shakhtar Donetsk'te çalışmış olması başta olmak üzere birçok neden dolayı Rumen teknik adamı takımın başında görmek istemeyen Dinamo Kievli taraftarları, Club Brugge maçında özel bir pankart hazırladı. "Defol git Lucescu Dinamo'nun utancı" yazılı pankart açan taraftarlar, 75 yaşındaki hocayla yolların ayrılmasını istiyor.

Ligde zirvedeler ve kupa kazandılar

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Ligde oynadıkları 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Dinamo Kiev, şu anda Ukrayna Ligi'nde 33 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca Kiev, ezeli rakip Shakhtar Donetsk ile oynanan Ukrayna Süper Kupa finalini kazanarak, kupayı müzesine götürmüştü.

"Takımda görmek istemiyoruz"

Sezon başında Dinamo Kiev'in Mircea Lucescu ile anlaşmasından sonra Ultras taraftar grubu, "Sonuçlardan bağımsız bir şekilde Lucescu'yu bu takımda görmek istemiyoruz" şeklinde yürüyüş yaparak, tecrübeli hocayla yolların ayrılmasını istemişti.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından vazgeçti pic.twitter.com/xbtGoUYwZZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 28, 2020