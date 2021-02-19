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Mircea Lucescu'ya büyük şok: Takımdan defol git

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımında görev yapan Mircea Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan sorun devam ediyor. Ligde zirvede yer alan Kiev'de, taraftarlar Lucescu ile yolların ayrılmasını istiyor. Hatta oynanan karşılaşmalarda deneyimli teknik adamın aleyhine pankartlar bile hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ligde zirvede yer alıyor.
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ligde zirvede yer alıyor.

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile taraftarların arası bir türlü barışmıyor. Sezon başında deneyimli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte başlayan bu süreç, takım ligde lider olmasına rağmen hala devam ediyor.

"Defol git Lucescu"

Mircea Lucescu'nun uzun yıllar rakip takım olan Shakhtar Donetsk'te çalışmış olması başta olmak üzere birçok neden dolayı Rumen teknik adamı takımın başında görmek istemeyen Dinamo Kievli taraftarları, Club Brugge maçında özel bir pankart hazırladı. "Defol git Lucescu Dinamo'nun utancı" yazılı pankart açan taraftarlar, 75 yaşındaki hocayla yolların ayrılmasını istiyor.

Ligde zirvedeler ve kupa kazandılar

Ligde oynadıkları 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Dinamo Kiev, şu anda Ukrayna Ligi'nde 33 puanla zirvede yer alıyor. Ayrıca Kiev, ezeli rakip Shakhtar Donetsk ile oynanan Ukrayna Süper Kupa finalini kazanarak, kupayı müzesine götürmüştü.

  • "Takımda görmek istemiyoruz"
  • Sezon başında Dinamo Kiev'in Mircea Lucescu ile anlaşmasından sonra Ultras taraftar grubu, "Sonuçlardan bağımsız bir şekilde Lucescu'yu bu takımda görmek istemiyoruz" şeklinde yürüyüş yaparak, tecrübeli hocayla yolların ayrılmasını istemişti.

Mircea Lucescu kariyerinde çalıştırdığı en iyi futbolcuları açıkladı
FOTOĞRAF 12
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Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu çalıştırdığı futbolculardan kurulu en iyi kadrosunu açıkladı. Rumen antrenörün listesinde şaşırtan tercihler var.
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Pagliuca (Inter)
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Javier Zanetti (Inter)
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Bergomi (Inter)
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Rakitskiy (Shakhtar)
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Mykolenko (Dinamo Kiev)
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Pirlo (Inter)
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Fernandinho (Shkahtar Donetsk)
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Willian (Shakhtar Donetsk)
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Gheorghe Hagi (Galatasaray)
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Roberto Baggio (Inter)
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Ronaldo (Inter)
Mircea Lucescu kariyerinde çalıştırdığı en iyi futbolcuları açıkladı
Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu çalıştırdığı futbolculardan kurulu en iyi kadrosunu açıkladı. Rumen antrenörün listesinde şaşırtan tercihler var.
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