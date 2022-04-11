Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Mısırda Queiroz dönemi sona erdi
FUTBOL FUTBOL

Mısır'da Queiroz dönemi sona erdi

Mısır Milli Futbol Takımı'nda, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mısırda Queiroz dönemi sona erdi
Carlos Queiroz Salah'a taktik veriyor.

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Queiroz ile varılan karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtilip, 69 yaşındaki teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

Queiroz yönetiminde Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalmasına rağmen yine Senegal'e elenerek kupaya uzanamamıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi önemli kulüpleri çalıştıran Queiroz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Portekiz, İran ve Kolombiya milli takımlarında da görev almıştı.

Mısır lazerlerin kurbanı oldu: Senegal Dünya Kupası'nda
SPOR
Mısır lazerlerin kurbanı oldu: Senegal Dünya Kupası'nda
Öğrencilere aylık 6 bin lira burs

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.
Ukraynalıları isyan ettiren görüntü

Ukraynalılar'ı
isyan ettiren görüntü

'Soymak ve öldürmek isteyen Rus askerlerini alkışladılar.'
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

Beş katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.