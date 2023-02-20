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Spor

MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay dönemi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi. Daha önce Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını yapan Akçay, 2020 yılında futbolu bırakmıştı.

12:30 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Sedat Ağçay

Sedat Ağçay

Ankaragücü'nden alınan bilgiye göre, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi takımda yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'a verildi. Futbolu MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyor. Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenmişti.


Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam olacak.


Beş takviye yapıldı

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı. Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.



#MKE Ankaragücü
#Sedat Ağçay
#SÜPERLİG
26 dakika önce
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MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay dönemi
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