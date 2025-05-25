Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın kararı açıklandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde final heyecanı başlıyor. Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesi için artık dakikalar kaldı. Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak dev final S sport kanalından canlı yayınlanacak. Saat 20.00'da başlayacak Monaco-Fenerbahçe Beko mücadelesinin şifresiz canlı yayınlanacağı açıklandı. THY Avrupa Ligi final maçından bilgiler.





FENERBAHÇE - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun final karşılaşması 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Monaco maçı S Sport'tan şifresiz olarak canlı izlenebilecek.





Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalının yayıncısı olduğu THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarının belediyeler tarafından kamusal alanlarda yayınlanabileceğini duyurdu.





Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, oynanacak THY Dörtlü Final karşılaşmalarının frekans bilgilerini paylaşarak "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun Türkiye'deki yayıncısı S Sport ve S Sport Plus'tır. Dörtlü final karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır. Türkiye genelindeki tüm belediyeler, paylaşılan frekans üzerinden karşılaşmaları kamusal alanlarda yayınlayabilir. Tüm sporseverlere keyifli seyirler diler, dörtlü finalde finale kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya canı gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Beko, Türk basketboluna Avrupa'da 17. kupasını kazandırmak için sahada

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bu akşam oynanacak THY Avrupa Ligi'nin finaline çıkacak Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye basketbolda kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.





Finalde Etihad Arena'da Monaco'yla karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerse Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde 4'üncü, toplamda ise 17'nci zaferini yaşayacak.





Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.





Erkeklerde Avrupa Ligi'ni Anadolu Efes 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı. Galatasaray ve Darüşşafaka BTK Avrupa Kupası'nı, Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş ise FIBA EuroChallenge Kupası'nı birer kez kazanma başarısını gösterdi. O zamanki adıyla Efes Pilsen de 1996'da Koraç Kupası'nı alarak Türkiye'ye ilk Avrupa zaferini getirdi.





Kadınlarda ise Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 defa Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Galatasaray ayrıca iki kez, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir defa FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Fenerbahçe Kadın Takımı, ayrıca 2 kez Süper Kupa'yı da kazanarak Türk takımlarının Avrupa'daki kupa sayısını 16'ya çıkardı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Abu Dabi'de yapılacak finali kazanırsa bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.





Fenerbahçe'nin 5 kupası var

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye'ye 5 Avrupa kupası getirdi. Erkeklerde 2017'de Avrupa Ligi zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Avrupa Ligi'ni 2023 ve 2024'te, Avrupa Süper Kupası'nı da aynı yıllarda iki kez elde etti. Fenerbahçe Beko, bu akşam kazanırsa Türk basketbolunun Avrupa'daki 17 kupasının 6'sının sahibi olacak.

Bu sezonki ikinci kupa için

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'den şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak. Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Opet, sezon başında FIBA Süper Kupası'nı havaya kaldırmıştı. Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezon basketbolda ikinci Avrupa kupasını getirecek.





İlk kupa Anadolu Efes'ten