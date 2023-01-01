Monaco Altay için devreye girdi

Fenerbahçe'nin kaptanı ve başarılı file bekçisi Altay Bayındır için transfer iddiaları devam ediyor. 2019-2020 sezonundan beri sarı-lacivertli formayı giyen başarılı kaleci daha önceden İtalya 1 Serie A ekiplerinden Inter ile Hollanda'dan Ajax gibi takımların devrede olduğu belirtilmişti.

Jorge Jesus’un, Altay Bayındır’ı tribünlere götürerek alkışlattığı anlar. pic.twitter.com/e8xuJjg1nC — SPOR (@yenisafakspor) October 30, 2022

Fransız basınında yer alan habere göre Monaco'nun, Alexander Nübel'i Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten 2 sezonluğuna kiraladığı hatırlatılırken, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği vurgulandı. Nübel'in sözleşmesinin biteceğinden dolayı Monaco'nun, Altay Bayındır'ı listesine eklediği ifade edildi.

Altay Bayındır, Edin Visca'ya geçit vermiyor!pic.twitter.com/kZTVN8o6yS REKLAM December 24, 2022

Fransız basınındaki haberlerde başarılı file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi transfer için bir avantaj olarak gösterilirken, yine de bu transferin oldukça karmaşık olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, yeni yılla ilgili beklentilerini, sezon değerlendirmesi ve taraftar desteğiyle ilgili konuştu. 24 yaşındaki kaleci, "Yıllardır mücadele ediyoruz. Uzun süredir hasret duyduğumuz bir durum söz konusu. İnşallah bu sene tüm emeklerimizin, mücadelemizin, sahada gözüken, gözükmeyen, Samandıra'da çalışan, gecesi, gündüzü olmayıp takım için, başarımız için mücadele eden herkesin meyvesini aldığı bir sezon olur" dedi. Sezonun şu ana kadarki süreciyle ilgili Altay, "Çok güzel bir birliktelik oluştu. Çok iyi bir hocamız var. Her maçın önemini, ciddiyetini bilir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da şampiyonluk en çok bize yakışır. Taraftarlarımızla her daim iç içe geçireceğimiz güzel zamanlar olur inşallah" değerlendirmesini yaptı.

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24 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Cüneyt Kaşeler: Altay bu sene formsuz. Jesus, Fenerbahçe'de bütün sosyolojiyi yöneten ve her şeyin önünde olan bir hoca.@tvnet @cuneytkaseler #4x4Futbol pic.twitter.com/JBqIbBpzTb — SPOR (@yenisafakspor) October 30, 2022

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